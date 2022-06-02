Mozambik - Ruanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Mozambik sahasında Ruanda'yı konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Mozambik - Ruanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Mozambik ile Ruanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Mozambik - Ruanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOZAMBİK - RUANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mozambik - Ruanda maçı 2 Haziran Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.