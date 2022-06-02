UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Portekiz kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI 11'LERİ
İspanya: Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Llorente, Alba; Gavi, Busquets, Soler; Sarabia, Morata, Ferrán.
Portekiz: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Otávio, Moutinho, Bruno Fernandes; Leao, André Silva, Bernardo Silva
İSPANYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya - Portekiz maçı 2 Haziran Perşembe günü saat 21:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.