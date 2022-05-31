Ivan Perisic Tottenham'da!
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, daha önce teknik direktör Conte ile Inter'de birlikte görev yapan Ivan Perisic'i kadrosuna kattı. Hırvat futbolcu, İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 31.05.2022- 17:46
Londra ekibi, Inter ile sözleşmesi sona eren Ivan Perisic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham'dan yapılan duyuruda, Hırvat futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı ve Perisic'in 1 Temmuz itibariyle takıma katılacağı açıklandı.
Perisic için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek Tottenham, 33 yaşındaki futbolcuya ise haftalık 210 bin euro maaş verecek.