İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında büyük bir heyecan yaşandı. Ligin son haftasında Liverpool ile Manchester City arasında yaşanan şampiyonluk yarışını City kazandı. İşte İngiltere Premier Lig'de son haftanın nefes kesen maçları ve özetleri...

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Haftada lider giren M. City, 2-0 geriye düştüğü maçı 5 dakikada bulduğu gollerle 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Konuk ekip Aston Villa, 37'de Matty Cash ve 69'da Philippe Coutinho'nun golleriyle 2-0'ı yakaladı. Pes etmeyen City, 5 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza attı. 76'da İlkay Gündoğan farkı bire indirirken, 78'de Rodri'nin golü skora dengeyi getirdi: 2-2. İlkay Gündoğan 81'de bir kez daha sahneye çıkıp takımına şampiyonluğu getiren golü kaydetti: 3-2.

İŞTE MANCHESTER CITY-ASTON VILLA MAÇI ÖZETİ

Crystal Palace ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı. Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi Crystal Palace'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Wilfried Zaha kaydetti. Bu sonuçla Crystal Palace sezonu 48 puanla 12. sırada tamamladı. Manchester United ise 58 puanla 6. sırada noktaladı.

İŞTE CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED MAÇI ÖZETİ

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Brentford ile Leeds United karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 56. dakikada Raphinha (p) ve 90+4. dakikada Jack Harrison'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek ligde kaldı. Ev sahibi takımın 78. dakikada Sergi Canos ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan Brentford'da golün sahibi Sergi Canos, mücadelenin 80. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Leeds United bu sonuçla puanını 38'e çıkararak sezonu 17. sırada noktaladı. 46 puanda kalan Brentford ise sezonu 13. sırada tamamladı.

İŞTE BRENTFORD-LEEDS UNITED MAÇI ÖZETİ

Brighton ile West Ham, İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaştı. Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi Brighton'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Brighton'a galibiyeti getiren golleri Veltman, Pascal ve Welbeck kaydetti. West Ham'ın tek golü Antonio'dan geldi. Bu sonuçla Brighton ligi 51 puanla 9. sırada tamamladı. West Ham ise 56 puanla 7. sırada noktaladı.

İŞTE BRIGHTON-WEST HAM UNITED MAÇI ÖZETİ

İngiltere Premier Lig'de heyecan 38. hafta karşılaşmaları ile son buldu. Sezonun son maçında Leicester City sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Leicester City sezonu 52 puanla, Southampton ise 40 puanla tamamladı.

İŞTE LEICESTER CITY-SOUTHAMPTON MAÇI ÖZETİ



Premier Lig'in 38. ve son haftasında Chelsea ile Watford, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı. Londra ekibi, rakibini 11. dakikada Kai Havertz ve 90+1. dakikada Ross Barkley'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve sezonu 3. sırada noktaladı. Watford'ın tek golüyse 87. dakikada Dan Gosling'den geldi.

İŞTE CHELSEA-WATFORD MAÇI ÖZETİ

İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında Norwich City ile Tottenham kozlarını paylaştı. Carrow Road'da oynanan mücadelede hakem Kavanagh düdük çaldı. Karşılaşmayı 5-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Kulusevski (2), Harry Kane ve Heung-min Son (2) kaydetti.

Bu sonuçla puanını 71 yapan Tottenham ligi 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Norwich ise 22 puanla İngiltere Premier Lig'e veda etti.

İŞTE NORWICH CITY-TOTTENHAM MAÇI ÖZETİ

ARSENAL EVERTON'I 5 GOLLE YENDİ

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Arsenal ile Everton, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 27. dakikada Martinelli (p), 31. dakikada Nketiah, 56. dakikada Soares, 59. dakikada Gabriel ve 82. dakikada Odegaard'ın golleriyle 5-1 yenerek sezonu 3 puanla noktaladı. Everton'ın tek golünü 45+3. dakikada Van de Beek kaydetti. Arsenal bu sonuçla sezonu 69 puanla 5. sırada tamamladı. Everton ise 39 puanla sezonu 16. sırada noktaladı.

LIVERPOOL'A GALİBİYET YETMEDİ

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Liverpool sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Kırmızılar 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini Mane, Salah ve Robertson kaydetti. Konuk takımın tek golü Neto'den geldi. Bu sonucun ardından Liverpool puanını 92 yaptı.