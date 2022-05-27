Avrupa'da ve A Milli Takım'da sergilediği futbolla yıldızlaşan Merih Demiral transferin gözdesi haline geldi.
TRANSFER HABERLERİ - İngiliz devi milli futbolcu Merih Demiral için harekete geçti!
A Milli Takım'ımızın başarılı savunmacısı Merih Demiral'ın geleceği merak konusu. Son dönemde Serie A ekiplerinden Atalanta'da gösterdiği performansın ardından transferin gözdesine haline Merih için, Premier Lig devi Manchester United harekete geçti. Atalanta'nın ise Merih için planı belli oldu. İşte detaylar...
Avrupa'da ve A Milli Takım'da sergilediği futbolla yıldızlaşan Merih Demiral transferin gözdesi haline geldi.
Geride bıraktığımız sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren milli yıldızımız Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor.