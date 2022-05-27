Bu sezon Süper Lig'e veda eden takımlar arasında İzmir ekibi Göztepe de var.
TRANSFER HABERİ - Halil Akbunar'a üç talip birden! Yeni adresi...
Transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar, transferin gözdesi durumunda. İzmir ekibinden ayrılması beklenen oyuncu için Süper Lig'in devleri devreye girdi. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılı ekipte yaprak dökümü ise devam ediyor...
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, devir işlemleriyle ilgili çalışlamalarını sürdürürken, takımdan ayrılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için üç kulübün devrede olduğu öğrenildi.