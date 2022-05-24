Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Wolfsburg'da yeni teknik direktör belli oldu. Wolfsburg daha önce Bayern Münih ve Monaco gibi futbolun köklü kulüplerini çalıştıran teknik adamla anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip Niko Kovac'ı açıkladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, teknik direktörlük görevine Niko Kovac'ın getirildiğini duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki Kovac ile 30 Haziran 2025'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bundesliga'da daha önce Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'i çalıştıran Kovac, son olarak Fransa'da Monaco'nun teknik direktörlüğünü yaptı.

Kovac, 2013-2015 yıllarında Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunmuştu.

Wolfsburg, 2021-2022 sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Florian Kohfeldt ile yollarını ayırmıştı.