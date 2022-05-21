PSG - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Nantes ile Etienne Fransa Ligue 1'in 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maçın yayın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. İşte Nantes - Etienne maçının saat kaçta ve hangi kanalda olduğuna dair detaylar...

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. PSG - Metz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PSG - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Metz maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.