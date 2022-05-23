Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının hakemi Halil Umut Meler!
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 23.05.2022- 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022- 12:21
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Saat 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.
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