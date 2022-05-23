3 büyüklerin istediği Salih Özcan Borussia Dortmund'da!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Salih Özcan, Bundesliga devi Borussia Dortmund'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcu, "Hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı olacağım için çok mutluyum. Çok hırslıyım ve bunun için her şeyimi vermeye hazırım" dedi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 14:48
Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise yaptığı açıklamada, "Salih Özcan, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da çıkış gösteren oyuncularından biriydi. Köln'ün başarılı bir sezon geçirmesine de etkili oldu. Bire bir oyunda ve hava toplarında son derece güçlü bir futbolcu. Ekibin başarılı olması için ödün vermekten kaçınmayan biri. Oyun zekasıyla birleşen mantalitesi ve fizik gücü, takımımıza katkı sağlayacak"