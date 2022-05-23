3 büyüklerin istediği Salih Özcan Borussia Dortmund'da!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Salih Özcan, Bundesliga devi Borussia Dortmund'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcu, "Hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı olacağım için çok mutluyum. Çok hırslıyım ve bunun için her şeyimi vermeye hazırım" dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 14:48