Leicester City Southampton maç sonucu: 4-1 (Leicester Southampton maç özeti) | Çağlar Söyüncü süre almadı
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Leicester City, sahasında Southampton'ı Perez (2), Maddison ve Vardy'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 20:25
İngiltere Premier Lig'de heyecna 38. hafta karşılaşmaları ile son buldu.
Sezonun son maçında Leicester City sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.
King Power'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bu sonuçla Leicester City sezonu 52 puanla, Southampton ise 40 puanla tamamladı.