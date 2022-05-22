Leicester City Southampton maç sonucu: 4-1 (Leicester Southampton maç özeti) | Çağlar Söyüncü süre almadı

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Leicester City, sahasında Southampton'ı Perez (2), Maddison ve Vardy'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 20:25