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İçel İdmanyurdu - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İçel İdmanyurdu - Orduspor maçı nerede yayınlanacak?
İçel İdmanyurdu ile Orduspor TFF 3. Lig Yükselme Play-Off Yarı Final maçında kozlarını paylaşacak. Peki İçel İdmanyurdu - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte İçel İdmanyurdu - Orduspor maçının detayları...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022- 13:00