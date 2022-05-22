Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor 7-0 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor sahasında haftalar önce düşmesi kesinleşen Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Balotelli (5), Erhun ve Atakan Çankaya (k.k) kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 20:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022- 20:54
Ev sahibi takımın gollerini Balotelli (5), Erhun ve Atakan Çankaya (k.k) kaydetti.
Böylelikle Mario Balotelli sezonu 18 golle tamamladı.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 55 yaparken, Göztepe 28 puanda kaldı.