Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea ile Leicester City İngiltere Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Chelsea - Leicester City maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 12:30