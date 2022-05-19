Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
Chelsea ile Leicester City İngiltere Premier Lig'de kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Chelsea - Leicester City maçına dair merak edilenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 12:30
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea - Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CHELSEA - LEICESTER C ITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Leicester City maçı 19 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.