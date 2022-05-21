Lille - Rennes: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille berabere kaldı

Lille - Rennes: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'li Lille berabere kaldı

Ligue 1'in 38. ve son haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, uzatma dakikalarında yediği golle Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2022- 00:05