Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Napoli ile Genoa İtalya Serie A'nın 37. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?' sorularının cevabı ve maça dair merak edilen detaylar haberimizde...

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Napoli ile Genoa bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - GENOA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Genoa maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.