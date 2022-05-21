Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'deki sözleşmesi 30 Haziran'da tamamlanacak.
Kylian Mbappe'de anlaşma tamam! Yok böyle sözleşme...
Son dakika spor haberi: Adı transferde Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Fransız futbolcu, PSG ile yaptığı kontrat ile dikkatleri üzerine çekti. İşte sözleşme detayları...
23 yaşındaki futbolcunun uzun süredir İspanyol devi Real Madrid ile anlaştığı iddia ediliyordu.
Real Madrid'in transfer için 200 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülüyordu.