Türk hakemliğinin uluslararası alanda en iyi seviyelere gelmesi için önemli bir adım atan TFF; geçtiğimiz yıl hakemlik sistemini gözden geçirmesi, analiz etmesi ve çözüm için seçenekler sunması amacıyla, IFAB Direktörü olan ve birçok federasyona hakemlik konusundan destek veren David Elleray ile danışman olarak anlaşmıştı.