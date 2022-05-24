Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk Futbol Hakemlik Sistemi çalışmaları kapsamında danışman olarak anlaştığı dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden birisi olan David Elleray, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü raporunu sundu.
TFF'den hakem raporu! İşte 17 madde...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Türk Futbol Hakemlik Sistemi çalışmaları kapsamında danışman olarak anlaştığı dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden birisi olan David Elleray, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü raporunu sundu. İşte raporun öne çıkan maddeleri...
TFF Riva Tesislerinde, önce TFF Başkanı Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK üyelerinin katıldığı toplantıda bir sunum gerçekleştiren David Elleray, öğleden sonra da Süper Lig, 1. Lig, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birlikleri başkan ve üyeleri, Süper Lig ve diğer profesyonel liglerin kulüp başkan ve temsilcileri ile değerlendirme ve tespitlerini içeren raporunu paylaştı.
Türk hakemliğinin uluslararası alanda en iyi seviyelere gelmesi için önemli bir adım atan TFF; geçtiğimiz yıl hakemlik sistemini gözden geçirmesi, analiz etmesi ve çözüm için seçenekler sunması amacıyla, IFAB Direktörü olan ve birçok federasyona hakemlik konusundan destek veren David Elleray ile danışman olarak anlaşmıştı.