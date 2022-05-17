Lionel Messi ve David Beckham ortak oluyor!

Barcelona'da uzun yıllar oynadıktan sonra Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olan dünya yıldızı Lionel Messi'nin, David Beckham'ın başkanı ve ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olup yüzde 35'lik hissesine de ortak olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Paris Saint Germain'deki performansı eleştirilen Lionel Messi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ABD basınında yer alan habere göre, Arjantinli süperstarın 2023 yılında Inter Miami'ye transfer olacağı belirtildi.

YÜZDE 35'İNİ SATIN ALIYOR

Haberde yıldız oyuncunun ABD kulübünün yüzde 35'lik hissesini de satın alacağı ifade edildi.

David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami'de, Arjantinli oyuncu Gonzalo Higuain de forma giyiyor.

Lionel Messi, bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 33 maçta, 11 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.