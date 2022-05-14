Bayer Leverkusen Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bayer Leverkusen Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Freiburg'u konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Bayer Leverkusen-Freiburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 11:43