Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 61 puanla 3. sırada yer alan Bayer Leverkusen sahasında, 55 puanlı Freiburg'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉BAYER LEVERKUSEN-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayer Leverkusen'in sahasında Freiburg'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌BAYER LEVERKUSEN-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Andrich; Diaby, Azmoun, Paulinho; Schick
Freiburg: Flekken; Kubler, Lienhart, N Schlotterbeck, Günter; Eggestein, Hofler; Sallai, Holer, Grifo; Petersen