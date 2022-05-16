Gelecek sezon için Süper Lig'in devleri transfer çalışmalarına başladı.
Mohamed Elneny’den Beşiktaş ve Galatasaray’ı üzecek haber! Resmen açıkladı
Transfer haberi: Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Elneny'in adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle anılıyordu. Mısırlı futbolcu geleceğiyle alakalı İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Elneny geleceğiyle alakalı önemli bir ipucu verdi. İşte Elneny'in o sözleri... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Elneny'i transfer etmek istediği ifade edilmişti.
Mısırlı oyuncunun transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.