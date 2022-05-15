Cadiz 1-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyon Real Madrid, deplasmanda Cadiz'le 1-1 berabere kaldı. Mücadelede, Real Madrid Mariano Diaz'ın golüyle 5. dakikada öne geçerken 37. dakikada Cadiz, Sobrino'nun golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 22:46
Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Mücadelenin 5. dakikasında Mariano Diaz'ın golüyle Real Madrid öne geçerken 37. dakikada Cadiz Sobrino'nun golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.
İkinci yarıda puana hasret olan Cadiz penaltı kaçırdı. 61. dakikada eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan dakikalarda Real Madrid oyun üstünlüğünü elinde bulundursa da iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç 1-1 sonuçlandı.