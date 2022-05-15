Vedat Muriqi attı Falcao izledi! Mallorca 2-1 Rayo Vallecano (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da Vedat Muriqi ile Falcao'nun takımları Mallorca ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 13. dakikada Vedat Muriqi ve 90. dakikada Abdon Prats'ın golleriyle 2-1 galip kapattı. Konuk ekibin tek golü 60. dakikada Pathe Ciss'ten geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 23:27