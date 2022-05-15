Levante Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da Levante, evinde Alaves ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Levante - Alaves maçını heyecanla bekliyor. Peki, Levante - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 16:19
Levante ve Alaves, La Liga'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Levante - Alaves maçını merakla bekliyor.
LEVANTE - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
15 Mayıs Pazar günü oynanacak Levante - Alaves maçı, saat 20.30'da başlayacak ve D-Smart 92. kanaldan naklen ekranlara gelecek.