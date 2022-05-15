Levante Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levante Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da Levante, evinde Alaves ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Levante - Alaves maçını heyecanla bekliyor. Peki, Levante - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 16:19