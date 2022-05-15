Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da Villarreal, evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. Futbolseverler, Villarreal Real Sociedad maçını merakla bekliyor. Peki, Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Villarreal Real Sociedad maçına dair bilmeniz gerekenler...
VILLARREAL - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? 15 Mayıs Pazar günü oynanacak Villarreal Real Sociedad maçı, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, D-Smart 91. kanaldan naklen ekranlara gelecek.