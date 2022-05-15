Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da Villarreal, evinde Real Sociedad'ı konuk edecek. Futbolseverler, Villarreal Real Sociedad maçını merakla bekliyor. Peki, Villarreal Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Villarreal Real Sociedad maçına dair bilmeniz gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 16:19