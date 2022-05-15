Atletico Madrid 1-1 Sevilla (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla 1-1 berabere kaldı. Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmanın ilk golünü 30. dakikada Jose Maria Gimenez ile ev sahibi Atletico Madrid bulurken, 85. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı gol ile durumu 1-1'e getiren Sevilla rakibinden 1 puanı kaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 22:48