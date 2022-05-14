Union Berlin - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Union Berlin - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin sahasında Bochum'u konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Union Berlin-Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 11:45