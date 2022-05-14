Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 54 puanla 6. sırada yer alan Union Berlin sahasında, 42 puanlı Freiburg'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉UNION BERLIN-BOCHUM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Union Berlin'in sahasında Bochum'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌UNION BERLIN-BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Union Berlin: Luthe; Jaeckel, Knoche, Ryerson; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Promel, Giesselmann; Awoniyi, Becker
Bochum: Riemann; Gamboa, Masovic, Leitsch, Soares; Pantovic, Losilla, Rexhbecaj; Holtmann, Polter, Asano