Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 30 puanla 16. sırada yer alan Stuttgart sahasında, 52 puanlı Köln'ü ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉STUTTGART-KÖLN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stuttgart'ın sahasında Köln'ü ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌STUTTGART-KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Fuhrich, Endo, Karazor, Sosa; Marmoush, Tomas; Kalajdzic
Köln: Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers, Hector; Özcan; Skhiri, Kainz; Ljubicic; Uth, Modeste