Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 12:37