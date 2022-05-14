Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 42 puanla 10. sırada yer alan Borussia Mönchengladbach sahasında, 46 puanlı Hoffenheim'ı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Mönchengladbach: Sommer; Beyer, Friedrich, Bensebaini; Lainer, Kone, Neuhaus, Netz; Plea, Stindl; Embolo
Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Vogt, Posch; Kaderabek, Samassekou, Stiller, Raum; Skov, Kramaric, Rutter