Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 45 puanla 9. sırada yer alan Mainz 05 sahasında, 41 puanlı Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉MAINZ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mainz'in sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌MAINZ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Mainz: Dahmen; St Juste, Bell, Niakhate; Brosinski, Martins, Stach, Kohr, Martin; Burkardt, Onisiwo
Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, Ilsanker; Da Costa, Hrustic, Barkok, Lenz; Hauge, Lammers; Paciencia