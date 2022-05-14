Mainz Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Mainz Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Mainz sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Peki, Mainz-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 13:07