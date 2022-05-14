Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 35 puanla 14. sırada yer alan Augsburg sahasında, 18 puanlı Greuther Fürth'ü ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉AUGSBURG-GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Augsburg'un sahasında Greuther Fürth'ü ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌AUGSBURG-GREUTHER FÜRTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Augsburg: Gikiewicz; Gouweleeuw, Oxford, Uduokhai; Caligiuri, Dorsch, Maier, Pedersen; Pepi, Gregoritsch; Niederlechner
Greuther Fürth: Linde; Griesbeck, Viergever, Itter; Christiansen; Asta, Raschl, Tillman, Willems; Hrgota, Ngankam