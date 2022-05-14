Augsburg Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Augsburg Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Augsburg sahasında Greuther Fürth'ü konuk edecek. Peki, Augsburg-Greuther Fürth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 13:20