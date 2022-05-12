Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, takımda kiralık olarak forma giyen Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı. 29 yaşındaki futbolcunun transferinin 20 milyon euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi. İşte detaylar...

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Philippe Coutinho'yu bonservisiyle kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

TRANSFER BEDELİ 20 MİLYON EURO!

Aston Villa'nın ardından Barcelona da transfere dair bir bilgilendirme paylaştı. Katalan devinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun transferinin 20 milyon euro karşılığında gerçekleştiği kaydedildi. Barcelona, ayrıca Brezilyalı futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay sahibi olduğunu duyurdu.



Philippe Coutinho, bu sezon Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.