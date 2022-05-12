Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde Halil İbrahim S. ve ailesiyle eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşları arasında yol verme meselesinden dolayı kavga çıkmıştı.
O anları olay olmuştu! Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu!
Sezer Öztürk futbolu bıraktıktan sonra karıştığı olaylarla ön plana çıktı. Eski futbolcu son olarak 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı dava hakkında mahkemeye çıktı. Olaylardan pişman olduğunu söyleyen Sezer Öztürk için mahkeme 3 ayrı suçtan Sezer'e 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi.
Mermilerin havada uçuştuğu olay sonrası Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezer Öztürk Hopa'da bir kamyonetin arkasında yakalanırken hakkında da 37 yıl 5 aya kadar hapis ceza istemiyle dava açılmıştı.