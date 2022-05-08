İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal sahasında Sevilla'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Villarreal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Sevilla maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 17:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.