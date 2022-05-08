İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Getafe sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. Peki, Getafe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Getafe - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Getafe ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Rayo Vallecano maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 15:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.