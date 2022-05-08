Beşiktaşlı taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortam gerildi! İrfan Can Kahveci'ye yabancı madde isabet etti
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında derbide tansiyon yükseldi. Beşiktaş taraftarlarının sahaya yabancı madde atmasından dolayı sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci yerde kaldı. İşte o anlar...
Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan siyah-beyazlılar, marş ve bestelerle takımlarını destekledi.
Taraftarlar, stadın tamamını da doldurdu.