Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ortam gerildi! İrfan Can Kahveci'ye yabancı madde isabet etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında derbide tansiyon yükseldi. Beşiktaş taraftarlarının sahaya yabancı madde atmasından dolayı sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci yerde kaldı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 20:03 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022- 20:03