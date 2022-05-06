Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Bochum sahasında Arminia Bielefeld'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022- 14:00
Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Bochum - Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Arminia Bielefeld maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOCHUM - ARMINIA BIELEFELDMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?