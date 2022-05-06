Arsenal'dan Arteta kararı!
İngiltere Premier Lig'de Arteta ile büyük bir çıkış yakalayan Arsenal'da İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 yılına kadar sözleşme uzatıldı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 16:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022- 18:56
Arsenal Kulübü, Aralık 2019'da takımın başına geçen 40 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Arteta ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma imzalandığını duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arteta yönetimindeki Arsenal, Premier Lig'de sezonun bitimine 4 maç kala 63 puanla 4. sırada yer alıyor.