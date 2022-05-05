"Attığımız golün ardından, daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu bulduk, futbolcular rahat hissetti. Real Madrid, son 10 dakikada yüklendi ve acı çektik. Birçok oyuncuyu ceza sahasına gönderdiler ve iki gol attılar. En iyi oyunumuzu oynayamadık ama bu sorun değil çünkü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadık. Futbolcular baskı hissetmiş olabilir. Futbol, tahmin edilemez bir oyundur. Bunu kabul etmemiz gerek. Önümüzde oynayacağımız 4 maç var, onları düşünmeliyiz"