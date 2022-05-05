UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi tarihi bir maç sonrası Real Madrid oldu. İlk maçı 4-3 kaybeden, rövanşta evinde 90. dakikada 1-0 geride giren Real Madrid, 90 ve 90+1'de bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü, uzatmada attığı golle de finale yükseldi.
Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi maçında o istatistik dikkat çekti!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid sahasında Manchester City'i 4-3'ün rövanşında normal sürede 2-1, uzatmada ise 3-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Bu sonucun ardından finalin adı Real Madrid - Liverpool oldu. İşte Real Madrid - Manchester City maçında dikkat çeken ayrıntılar...
Santiago Bernabeu'da 4-3'ün rövanşında maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Skor avantajı olan Manchester City 73. dakikada Riyad Mahrez ile bulduğu golle çok büyük avantaj yakaladı.
Manchester City finale saniyeleri sayarken Real Madrid'in tarihi geri dönüşü başladı. 90. dakikada Rodrygo skoru 1-1'e getirdi, 90+1'de ise yine sahneye çıkan Rodrygo takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Normal süre 2-1 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi.