"Her şey aynı kalırsa CSKA Yusuf'u alacak. Sözleşme süresi 3 yıl, tazminat tutarı 11 milyon. Kulübü gerçekten seviyor, böyle zor bir dönemde bırakmayacak. Yusuf değil. bunlardan biri. Gelecek sezon Rusya şampiyonluğunu kazanmak istiyor."