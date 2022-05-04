Sezonun devre arasında Lille tarafından CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Yusuf Yazıcı hangi takıma gidecek? Menajeri açıkladı
Fransız ekibi Lille'den Rus takımı CSKA Moskova'ya kiralık olarak giden ve sergilediği futbolla Rusya'ya damga vuran Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusun olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun menajeri Adem Cebeci bu konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Yusuf Yazıcı'nın geleceği hakkındaki o açıklamalar...
Sezonun devre arasında Lille tarafından CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Milli futbolcu Rus ekibiyle sergilediği futbolla adeta CSKA Moskova taraftarların vazgeçilmez ismi oldu.
Yusuf Yazıcı bu sezon Rus ekibiyle sahaya çıktığı 9 karşılaşmada 8 gol kaydetti. 25 yaşındaki yıldız isim CSKA ile zaman zaman santrfor pozisyonda da görev aldı.