TUS SONUÇ SORGULAMA | TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları nereden kontrol edilir?

TUS tercih sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. TUS kontenjanlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri alınmıştı. Merakla beklenen sınav sonuçları ile ilgili arama motorlarında sık sık Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçlarına nasıl bakılır? gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları nereden kontrol edilir?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 16:30