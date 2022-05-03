Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futbolunun yaşadığı sıkıntılar hakkında konuştu. TFF ile kulüpler arasında yeniden bir güven inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Altıntop, Süper Lig'deki kalitenin düşük olduğuna değindi.

Hamit Altıntop, Hürriyet Gazetesi'nde yer alan röportajında gündeme dair merak edilen soruları cevaplandırdı.

ÜLKE FUTBOLUNUN GELECEĞİNİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?

"Gerek sosyal gerek ekonomik, kısaca her alanda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi tabii ki futbolu da etkiledi. Ama bunu bahane edemeyiz. Türk futbolunda pandemi öncesinden başlayan ve pandemiyle daha da kötüye giden istikrar ve ekonomik sorunlar olduğu bir gerçek.

"Kısa, orta, uzun vadeli çözümler üretmeliyiz. Bütün paydaşlarıyla Türk futbolunun marka değerini yükseltmemiz lazım. Bunun için de daha net, istikrarlı, sürdürülebilir bir futbol anlayışı ve sportif başarıya ihtiyacımız var. Ligin kalitesinin yükselmesi ve istikrarlı başarı hem marka değerimizi yükseltecek hem de mili takımlarda sürdürülebilir başarı sağlayacak.

"SÜPER LİGDE KALİTE ÇOK DÜŞÜK"

"Şu an Süper Lig'de futbol kalitesi teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük seviyelerde maalesef. Planlı bir oyun anlayışı yok.

Türk kültürüne ve değerlerine göre yeni futbol sistemi oluşturmalı, futbolda kendi formülümüzle Türk ekolü geliştirmeliyiz. Uluslararası, esnek, çözüm üreten ve dünya futbolunu dillendiren bir ekol olmalıyız. Böylece dünyada izlenen bir lig olup marka değerimizi artırabiliriz.

O yetenek, azim ve tutkumuz var. Ligimizde genç bir jenerasyon ve genç hocalarımız var. Özellikle genç hocalarımız vizyonlarıyla, kendilerini geliştirmeleriyle fark yaratıyorlar.

Ben Türk futbolunun yarınları için umutluyum, inançlıyım."

YENİ NESİL TEKNİK ADAMLAR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

"Türk hocalar konusunda bir değişim yaşanıyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor.

"Teknik direktör olarak oyuncu jenerasyonuna her açıdan yakın olmak daha iyi bir iletişim sağlıyor. Türk hocalara camialarda da medyada da daha çok destek olunmalı. Kulüplerimiz de genç hocalara daha çok şans tanımalı. Türkiye; Arda Güler, Emirhan İlkan ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor."

STEFAN KUNTZ'UN EN GÜVENDİĞİNİZ YÖNLERİ NELER?

"En güvendiğim yönlerinin başında iletişim gücü ve şeffaflığı geliyor. Almanya Ümit Milli Takımı'nda yaşadığı başarı ve tecrübesiyle en uygun hoca olduğunu düşündük. Eğitim programı ve dışarıdaki tecrübeleriyle çeşitli fikirler sunuyor. Olaylara şeffaf yaklaşıyor. Türk toplumu olarak biz çok duygusal bir toplumuz.

Duygusallığımız bazen zaafımız olabiliyor. Duygusallığımızla disiplini iyi harmanlarsak futbolda da çok başarılı olacağımıza inanıyorum."

NİHAT ÖZDEMİR'İN İSTİFA KARARI

"Nihat Başkan'ın kendi tercihiyle istifasına saygı duymalıyız. Bu konuda değerlendirme yapmaya gerek yok. Sahanın içinden gelip masanın diğer tarafına geçtiğimde yöneticiliğin saha içinden daha zor olduğunu gördüm. Kendisinden hep destek gördüm, yöneticilik konusunda tecrübelerinden faydalandım, kendisine tekrar teşekkür ederim."