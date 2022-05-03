Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Manchester City karşılaşması için geri sayım sürüyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorularının cevabı merak ediliyor. İşte Real Madrid - Manchester City maçına dair detaylar...

Real Madrid - Manchester City rövanş maçını canlı takip etmek için tıklayınız..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City ile Real Madrid yarı final ilk maçında kozlarını paylaşmış ve Manchester City sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Rövanş maçını merak eden futbolseverler detayları araştırılmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.