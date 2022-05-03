Kezman açıkladı! Milinkovic-Savic'in yeni takımı...

Sergej Milinkovic-Savic transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Lazio'da forma giyen Sırt futbolcunun menajeri Fenerbahçeli eski futbolcu Mateja Kezman'dan konuya dair açıklamalar geldi. Kezman, "Sergej'i isteyen çok fazla kulüp var. Şu anda Manchester United ve Paris Saint Germain ile görüşüyoruz. Sergej'in şu anda tek odağı Lazio ile sezon en iyi yerde bitirebilmek ancak sezon sonunda Manchester United'a katılmak istediğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 09:53