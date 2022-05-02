Haberler Futbol Haberleri Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga
Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Leverkusen - Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURTMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı 2 Mayıs Pazartesi günü saat 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.