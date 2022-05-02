Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Borussia Mönchengladbach sahasında Leipzig'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022- 12:30
Almanya Bundesliga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Mönchengladbach - Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BORUSSIA MONCHENGLADBACH - LEIPZIGMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?