Juventus 2-1 Venezia (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Ligi'nin 35. haftasında Juventus, Venezia'yı 2-1 mağlup etti. Torino ekibine galibiyeti getiren iki golü de Leonardo Bonucci kaydetti. Venezia'nın tek sayısı ise 71. dakikada Mattia Aramu'dan geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 15:38