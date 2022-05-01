Juventus 2-1 Venezia (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Ligi'nin 35. haftasında Juventus, Venezia'yı 2-1 mağlup etti. Torino ekibine galibiyeti getiren iki golü de Leonardo Bonucci kaydetti. Venezia'nın tek sayısı ise 71. dakikada Mattia Aramu'dan geldi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 15:38
Torino temsilcisine galibiyeti getiren iki golü de 35. doğum gününü kutlayan Leonardo Bonucci kaydetti. Tecrübeli savunmacı 7. ve 76. dakikalarda sahneye çıktı. Venezia'nın tek golü ise 71. dakikada Mattia Aramu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Juventus, puanını 69'a çıkarttı. Venezia ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Genoa deplasmanına gidecek. Venezia ise Salernitana ile karşılaşacak.