Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Everton ile Chelsea kozlarını paylaşıyor.
Mücadele öncesi Everton topladığı 29 puanla 18. sırada bulunuyor. 66 puandaki Chelsea ise 3. sırada yer alıyor.
1 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayan Everton - Chelsea maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
EVERTON - CHELSEA İLK 11'LER
Everton: Pickford, Coleman, Mykolenko, Holgate, Mina, Delph, Doucoure, Iwobi, Gray, Gordon, Richarlison
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Mount, Havertz, Werner