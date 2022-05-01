Everton Chelsea maçı CANLI (Everton Chelsea CANLI İZLE)

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Everton ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Everton - Chelsea maçıyla ilgili tüm bilgiler ve Everton - Chelsea maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 16:03