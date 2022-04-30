İtalya Serie A'nın 35. haftasında Spezia ile Lazio karşı karşıya geldi. 7 gol çıkan mücadeleyi 4-3 Lazio kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında Spezia sahasında Lazio'yu ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 4-3 kazandı ve 3 puana uzandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri Immobile, Provedel (k.k), Milinkovic-Savic ve Acerbi kaydetti. Spezia'nın golleri ise Amian, Agudelo ve Hristov'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekibin Verde ile attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Lazio 2 maç sonra kazandı ve 59 puana yükseldi. Spezia'nın galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, 33 puanda kaldı.

Ligin 36. haftasında Lazio sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak. Spezia ise Atalanta'yı konuk edecek.