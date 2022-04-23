Manchester City - Watford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Manchester City sahaında Watford'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester City - Watford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Watford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Watford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Watford maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.